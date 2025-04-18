Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı\'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları üzerine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Kararın ardından açıklama yapan Kütahyalı'nın avukatı "Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

18.04.2025 08:02
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Bolu'da gözaltına alınan ve adliyede ifadesi SEGBİS ile alınan Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu'da gözaltına alınmıştır.

"MÜVEKKİLİMİZİN İKİZ KIZLARI BULUNMAKTADIR"

İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir. Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir. Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Rasim Ozan Kütahyalı Vekili Av. Merve Uçanok."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu
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Rasim Ozan Kütahyalı, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Atila Arapqayiran:
    Kuklanız Rasım"e olunca mahsumıyet karınesı muhalef olunca zındanlarda curutun.Temel hukuk ilkesiymis felanlar. Ulan ulkede adalet mi kaldi da sizin oyunlariniza inanalim. 159 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    3 gün sürmeden saldılar. Ama bayram tatilini ailesinden uzakta geçirilmek zorunda bırakılan gençler vardı. hala da 50 kadar genç içeride bulunmaktadır. 110 10 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Masumiyet karinesiymiş işinize gelince hemen sarılırsınız dört koldan. Günahım kadar sevmiyorum bu oksijen israfı tipi. Çok konuşan ama boş konuşan biri bildiğin mağara adamı gibi. Yancılıkta yalakalıkta mastır yapmış karekterin K sini bile bilmeyen bomboş biri. 89 4 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    akp ye kayyum atanacak diye chp li biri deseydi hemen zindanlara atardınız 78 7 Yanıtla
  • 240577:
    bu adami oldum olası sevmem 78 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zaten sevenin yok birde abuk sabuk konuşmalarla ayağına sıkıyorsun, suç kastı yokmuş sen silahı ateşle sonrası suç kastım yok de 66 3 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Muhalif biri olsaydı çoktan tutuklanmıştı. Örneğin; Ümit Özdağın iddianamesi bile hazırlanması. Ocak ayından beri yatıyor. Yakında bu tasmalı büyükelçi olarak atanır 52 4 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Yemediği halt kalmadı ama hala dışarda... Adalet bu adam için hiç tecelli etmedi ve etmeyecek 33 2 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Yapmayın artık... Adalet neden bu ülke de sıkıntılı... Bu adam salınır mı? Çeksin cezasını... Bu ülkenin ekonomisinde etki yaratacak kadar alçak açıklamada bulundu, üstelik ispatsız.... Nasıl salınıyor bu adam yine sokağa.... 25 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    AYNI SUÇU MUALİF BİRİ İŞLESEYDİ ???? 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    MASUMİYET İYİDE BORSA VE EKONOMİNİN ZARARI NE OLACAK 19 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    ROK'ın çıkarılması ile beraber Altın fiyatlarında yüzde 1lik bir düşüş gerçekleşti. Adam gündemi belirlediği gibi piyasaları da belirliyor. saksafondan da anlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    herkesin bı ailesi vardı ..ne aileler dağıldı ,onun ayrıcalığı ne .. 4 1 Yanıtla
  • Abcdef321:
    sizin tarafın tutuklattigi günahsız insanların çocukları yokmu?kendinize gelince vicdani muhasebe yapıp iyilik ve anlayış bekliyorsunuz yazıklar olsun sizlere.... 2 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Masumiyet karinesi yani mı akliniza geldi? 2 0 Yanıtla
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