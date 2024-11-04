Refahiye'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Refahiye'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Refahiye\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Erzincan Refahiye'de tırda 17 kaçak göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sürüyor.

04.11.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tırın dorse kısmında yapılan aramada yurda yasadışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile onlara aracılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, öncü ve artçı olarak seyrettiği tespit edilen araçlardan 76 plakalı araç Refahiye ilçesi uygulama noktasında, artçı olan 25 plaka sayılı araç ise Refahiye ilçesi yakınlarında atıl vaziyette bulunan ve kullanılmayan benzinlik içerisinde durduruldu.

25 plaka sayılı tırda yapılan kontrollerde dorse içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

76 plakalı araçta bulunan M.D., F.D. ve M.D. isimli şahıslar ile 25 plakalı tırın sürücüsü A.A., "Göçmen Kaçakçılığı" yapmak suçundan şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Afganistan, Operasyon, Politika, Refahiye, erzincan, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Refahiye'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:19 Ambulansa Saldırı Anları Kamerada Ambulansa Saldırı Anları Kamerada
08:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 18:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: Refahiye'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.