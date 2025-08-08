"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca, gece saatlerinde Fatih Caddesi ile Mavral Sokak kesişiminde eskort olduğu iddia edilen 3 kadının bindiği görüntüler kenti karıştırdı. Söz konusu videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine Çorum Valiliği'nden açıklama geldi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Valiliği, resmi plakalı bir aracın görevi dışında kullanılmasına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır"