Reyap Hastanesi'nde Skandal İddia - Son Dakika
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Reyap Hastanesi'nde Skandal İddia

Diyaliz hastasına ilaç verip video çekildiği iddia edildi, hasta yakınları bilgi alamıyor.

20.10.2024 19:21
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Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesiyle ilgili skandal bir iddia daha

Diyaliz Hastasına ilaç verilip video çekildi iddiası

İSTANBUL - Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiği iddia edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

"Kocama ilaç verip hastaneden memnunum dedirtip videosunu çektiler"

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt'ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz ambulansa aldık kocamı Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı video'ya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.

Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyap Hastanesi'nde Skandal İddia - Son Dakika

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