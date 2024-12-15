Reyhanlı Patlamalarının Sanığı Tutuklandı

3.Sayfa

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda Türkiye'ye patlayıcı maddeleri getiren turuncu kategoride aranan terörist Cengiz Sertel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye'ye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Sertel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 ayrı suçtan aranması olan ve üç ayrı suçtan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sertel, mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Öte yandan, Sertel'in terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanmasına devam edileceği öğrenildi. - HATAY