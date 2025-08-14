Rezan Epözdemir'in Suçlamaları ve İfadesi - Son Dakika
Rezan Epözdemir'in Suçlamaları ve İfadesi

14.08.2025 03:57
Avukat Rezan Epözdemir, mali ve terör suçlarından tutuklama talebiyle savcılığa ifade verdi.

Hakkında mali suçlardan tutuklama, terör suçlarından ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilen avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ve terör soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik mali ve terör suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Epözdemir, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' ve 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerle yemek fotoğrafı sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi

Öte yandan Epözdemir'in savcılığa verdiği ifade ile terör soruşturmasının detayları sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta, aralarında şüpheli Epözdemir'in ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştukları değerlendirilen olay sonrası soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Yazıda, "Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın isimli şahsın Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, yine Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği anlaşılmıştır." denildi.

Söz konusu kişilerle görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği aktarıldı

Yazıda, fotoğraftaki Dan Arbell'in İsrail Devleti Dışişleri ve dolaylı olarak Dış İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu, şahsın 2009-2012 yıllarında İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde misyon şefi olarak görevler aldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yürütülen faaliyetlerde adının geçtiği, Epözdemir'in ise söz konusu kişilerle görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği kaydedildi. Sevk yazısında ayrıca, Epözdemir'in atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunun ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağının değerlendirildiği aktarıldı.

"Ben yerli ve milli bir insanım"

Öte yandan Epözdemir soru cevap şeklinde verdiği ifadesinde, FETÖ bağlantısı olup olmadığına ilişkin sorulan soruya kesinlikle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Epözdemir ifadesinde, "Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz. Kimse de benimle bağlantıya geçmeye cesaret edemez." dedi.

Yemek fotoğrafı soruldu: "Neden çağrıldığımı anlayamadım ki ben zaten orada kimlerin olduğunu bilmiyordum"

Epözdemir, bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerle yemek fotoğrafı sorulduğunda ise daha önce bu konuya ilişkin araştırma yapıldığını ve soruşturma yapılmasına gerek görülmediğini söyleyerek, "Müvekkilim Gürsel Tekin benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyetin İngilizce konuştuğunu, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısının çeviri yapıp yapamayacağını sordu. O dönem İngilizce öğretmeniydi. Oraya geldiğimizde Gürsel Tekin ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere 'merhaba' dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak 'merhaba' demiş olabilirim. O dönem İngilizcem çok iyi değildi. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturduk sonra da kalktık. Neden çağrıldığımı anlayamadım ki ben zaten orada kimlerin olduğunu bilmiyordum. Şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra birçok kişiyle görüşmüştür. Bu heyetle görüşen kişiler Türk gazeteciler, iş insanları ve diplomatlar, Murat G., Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk L., Faik Ö., Bülent K. ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır." dedi.

"Bu heyetin kaydedildiği sistemde de İstanbul'da görüşeceği 30 kişi arasında benim adımın da olmadığı görülecektir"

Epözdemir ifadesinin devamında ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tüm bu gerekçelerle hakkımda herhangi bir adli kontrol tedbirleri uygulanmaksızın salıverilmemi talep ediyorum, aksi halde mesleki faaliyetlerimi yapamayacağıma ve müvekkillerim nezdinde de telafisi mümkün olmayan zarar getirecektir. Suçlama ile ilgili kuvvetli suç şüphesi yoktur. Tutuklama şartları oluşmamıştır, sabit ikametgah sahibiyim, 3 çocuk babasıyım, son olarak bu heyetin kaydedildiği sistemde de İstanbul'da görüşeceği 30 kişi arasında benim adımın da olmadığı görülecektir. Daha fazla mağdur olmamak için hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Rezan Epözdemir, Politika, istanbul, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

