Riskli bina mahkeme kararıyla yıkılmaya başlandı

Görünümüyle ürküten binanın yıkımına başlandı
HATAY - Hatay'da depremde kolonları parçalanan 5 katlı binanın yıkımına mahkeme sürecinin ardından başlandı.
Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir çok bina yıkılmaması için mahkemeye verilmişti. İskenderun kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve depremde kolonları tamamen parçalanarak ayakta güçlükle duran 5 katlı binanda 'hasarsız' olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Görünümüyle vatandaşları ürküten binanın yıkılmaması için mahkemeye verilmesi de duyanları hayrete düşürüyordu. Ayakta güçlükle duran 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı.
"Depremler sonucu bir insanın üstüne düşebilirdi"
Binanın yıkılmamasının istenmesinin tepkilere neden olduğu belirten esnaf Ali Sinan Bozkurt, "Yıkımların genel olarak bittiğini görüyoruz ama bu tür riskli yapılar mahkeme kararıyla beklemekteydi. İnsanların tepkilerini çekiyordu. Herkes gelip burada fotoğraf çekiyordu. Çünkü çok riskliydi. Rabbim korusun artçı depremler sonucu bir insanın üstüne düşebilirdi. Bugün çok şükür yıkımına başlandı. Buranın yıkılması doğru bir karardı. Çünkü risk teşkil eden bir binaydı. Binanın yanından geçenler ve arabasını park edenler korkarak bırakıyorlar. Bu yüzden binanın yıkılması yerinde bir karar oldu" dedi.
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