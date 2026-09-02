Rize Çayeli'nde taş yüklü iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize Çayeli'nde taş yüklü iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Rize Çayeli\'nde taş yüklü iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen kamyonun ardından gelen ikinci kamyon da duramayarak çarpıştı; yol kısa sürede temizlenerek trafiğe açıldı.

Rize'de taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Büyük Caferpaşa Mahallesi ile Yaka Mahallesi arasında Karadeniz Sahil Yolu'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon bariyerlere çarptı. O esnada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon da duramayarak kaza yapan kamyona çarptı. Bariyerlere çarpan kamyon devrilirken, kasasında bulunan taşlar yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenen yol, yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, 3. Sayfa, Çayeli, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize Çayeli'nde taş yüklü iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde taş yüklü iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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