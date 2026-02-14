Rize\'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, oturduğu binanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), şehir merkezine bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan ikametinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turna'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna'nın vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. - RİZE