Rize'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Rize'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize\'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
14.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 44 yaşındayken oturduğu binanın 10. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay Rize'nin Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Turna'nın cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken, üniversite Rektörlüğü taziye mesajı yayımladı.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, oturduğu binanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), şehir merkezine bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan ikametinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turna'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna'nın vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güvenlik, Rize, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:51:51. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.