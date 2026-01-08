Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi
08.01.2026 13:38  Güncelleme: 13:41
Rize'nin İyidere ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan Sürmene eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ın katili Vedat Yılmaz, yurt dışına kaçmaya çalışırken Hopa'da yakalandı. Olayın ardından Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Rize'nin İyidere ilçesinde dün akşam saatlerinde araç içinde arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan ve ardından kullandığı araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken Hopa ilçesinde yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Yılmaz, Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın ise arkadaşı Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Yılmaz'ın Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Vedat Yılmaz emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi
