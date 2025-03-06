Rize'de Çekici ve Kamyonet Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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Rize'de Çekici ve Kamyonet Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

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Rize'de çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada her iki sürücü yaralandı. Kaza, Gündoğdu Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücülere müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.03.2025 16:36
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Rize'de feci kaza kamerada: Çekici ile kamyonet çarpıştı, sürücüleri yaralandı

RİZE - Rize'de çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçların sürücüleri yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden V.B. kontrolündeki 08 K 5262 plakalı çekici, yine aynı yöne seyir eden E.T. kontrolündeki 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından 2 araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Çekici ve Kamyonet Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı - Son Dakika

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