Rize'de cep telefonu kamerasıyla toprak kayması kaydedildi - Son Dakika
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Rize'de cep telefonu kamerasıyla toprak kayması kaydedildi

Rize'de AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları aşağıya yuvarlanırken, bölgenin daha önceden terk edilmiş ve şeritlerle kapatılmış olması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

22.06.2024 00:11
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Rize'de meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kameraların kayıtta olduğu esnada yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı. Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de cep telefonu kamerasıyla toprak kayması kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de cep telefonu kamerasıyla toprak kayması kaydedildi - Son Dakika
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