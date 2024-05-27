Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Rize\'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1\'i tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri olan F.E.İ. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.05.2024 12:06
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Rize'de emniyet ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıstan biri olan F.E.İ. emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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