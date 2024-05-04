Rize'de gelin arabası şarampole yuvarlandı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de gelin arabası şarampole yuvarlandı, 5 kişi yaralandı

Rize Müftü Mahallesi Lahana mevkiinde meydana gelen kazada gelin arabası şarampole yuvarlandı. Kazada gelin, damat ve araçtaki diğer 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.05.2024 21:40
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Rize'de meydana gelen kazada gelin arabası şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki gelin ve damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Lahana mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki S.D. ve E.S. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de gelin arabası şarampole yuvarlandı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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