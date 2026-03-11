Rize\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Rize'de gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda bin 300 makaron, 162 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram tütün, 17 litre etil alkol, 5 şişe kaçak içki, elektronik sigara likitleri ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - RİZE