Rize\'de Kasten Yaralama Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayeli ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Çayeli ilçesinde "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Rize Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE
