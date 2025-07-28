Rize'de Kayıp 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Rize'de Kayıp 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu

Rize\'de Kayıp 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu
28.07.2025 20:56  Güncelleme: 21:01
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Rize'nin Ayder Yaylası'nda kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, 30 kilometre uzaklıktaki bir restoranda bulundu. Jandarma ekiplerinin seferber olmasıyla çocuğun ailesine teslim edilmesi sağlandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ailesiyle gezerken kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, 30 kilometre aşağıdaki restoranda bulunarak ailesine teslim edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ailesiyle gezerken kaybolan otizmli M.A.A. (10) için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, Jandarma Arama Timi (JAK), Çamlıhemşin Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sosyal medyada hızla fotoğrafları yayılan M.A.A.'nın Ayder Yaylası'na 30 kilometre uzaklıktaki bir restoranda olduğu belirlendi. Yabancı turistleri bölgeye getiren bir tur otobüsüne binen 10 yaşındaki çocuğun restoranda turistlerle birlikte araçtan indiği, ilk etapta turla gelenlerden birinin çocuğu olduğunu düşünen restoran sahibinin sonrasında kayıp M.A.A. olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiği öğrenildi. Arama çalışmalarını yerinde takip eden Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, M.A.A.'yı restorana gelen ailesine teslim etti.

Restoran işletmecisi Abdullah Alyar, çocuğun turla geldiğini düşündüklerini fakat turun da çocuğun işletmeden birinin çocuğu olduğunu düşündüğünü, o nedenle ufak bir karmaşa yaşandığını dile getirerek, "Jandarma tarafından arandık. Restoranda kalabalık ve yoğun bir yer olduğu için burada olma ihtimaline karşı bizi de aradılar. Biz de tabii ki baktık, öncesinde bulamamıştık çocuğu, onun bilgisini verdik. Daha sonradan bir müşterinin yanına oturmuş çocuk, orada ayran içiyordu. Ama çocuk bizim sanıyor onlar, biz onların sanıyorduk. Öyle bir karmaşa oldu. Resim atmışlardı, biz resimlerden tanıdık çocuğu. Kayıp aranıyor diye bir fotoğraf paylaşmışlardı. Onu baz olarak tişört rengi aynı renk olduğu için o şekilde bulduk. Muhafazaya aldık çocuğu, korumaya aldık. Gerekli mercilere zaten haber verdik. Geldiler sağ olsunlar teslim aldılar. Çocuk kaybolduğu için daha hassas oluyor insan. Tabii ki elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Engelli olduğunu anladığımız için zaten daha fazla hassasiyet gösterdik ona" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı seferber oldu

Öte yanan kayıp M.A.A.'nın bulunması için Rize İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ün de yerinde takip ettiği arama çalışmalarına Rize İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1 komando timi, 1 JAK timi, 1 iz takip köpeği katılırken, Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 3 asayiş timi, 1 trafik timi katıldı. Ayder Yaylası'nda kayıp şahıs ihbarı alınmasının ardından arama çalışmaları ivedi bir şekilde başlayan ekipler çalışmayı hızlandırmak amacıyla kayıp çocuğun ailesinden izin alarak, bilgileri ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından restoran çalışanları Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp çocuğun bulunduğunu bildirdi. Restorana gelen ekipler, çocuğu alarak ailesine teslim etti. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kayıp 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu - Son Dakika

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