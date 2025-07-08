Rize\'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Rize'de hafif ticari araç ile yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sırlarında merkeze bağlı Portakallık Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F. B. sevk ve idaresindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile M.B.İ. idaresindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü F.B., hafif ticari aracın sürücüsü M.B.İ. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A.H. (19), minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE