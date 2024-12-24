Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı

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Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

24.12.2024 20:08
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Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaz Rize Merkez Bozkale köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana 07.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. idaresindeki 53 DY 794 plakalı kamyonet Bozkale Köyü istikametinden gelerek Karadeniz Sahil Yolu üzerinden girmek istedi. Bu esnada Rize istikametinden Artvin istikametine sol şerit üzerinde seyir halinde bulunan sürücü M.Y. idaresindeki 53 ADG 368 plakalı otomobil kamyonete sol ön çaprazdan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize\'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika

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