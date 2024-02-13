Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Rize\'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Işıklı köyü kavşağında meydana geldi. Yaralı, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Sürücü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

13.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:21
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Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Işıklı köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Y.S. idaresindeki 55 PK 042 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu M.V.'ye çarptı. M.V. çarpmanın etkisiyle yere düşerken sürücü Y.S. aracından inerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı haber verdi. Bilinci açık olan M.V. olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü Y.S. ise kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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