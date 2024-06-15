Rize'de polislerin bayram mesaisi - Son Dakika
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Rize'de polislerin bayram mesaisi

Kurban Bayramı öncesinde karayollarında trafik yoğunluğu nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için polisler tarafından gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı.

15.06.2024 13:51
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Kurban Bayramı öncesinde karayollarında trafik yoğunluğu nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için polisler tarafından gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından büyük şehirlerden memleketlere dönüş başladı. Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen tatilcilere yönelik herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karayollarında sıkı denetimler yapılıyor. Rize'de de karayollarında meydana gelecek kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çapta denetim gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimler ile araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Uygulamayı beğendiklerini ifade eden araç sürücüsü İrfan Aytan, " İstanbul'dan Ardahan'a gidiyoruz. 1 akşam Rize'de konakladık. Sakin sakin geldik ve güzeldi. Biz 2 gün önceden geldik. 2 gündür Rize'deyiz. Yollar güzeldi. Herhangi bir problem yaşamadık" şeklinde konuştu.

Osman Bakır isimli bir başka sürücü ise "Yollar iyi ama çok fazla trafik var. 17 saate gelebildim. Sürücüler dikkatli olsunlar. Trafik sık diye sağa sola sapıp trafiği zora sokmasınlar" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, trafik, Rize, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de polislerin bayram mesaisi - Son Dakika

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