Rize\'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Rize'de seyir halindeyken alev alan bir araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Camiönü Mahallesi'nde saat 18.00 sırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürme çalışmalarını başlattı. Ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - RİZE