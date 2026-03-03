Rize\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Rize'de jandarma ekiplerinin düzenlediği ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Fındıklı ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde eş zamanlı yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 12 tabanca yapımında kullanılan malzeme, 94 fişek, 1 gram kenevir tohumu ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - RİZE