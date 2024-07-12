Rize'de Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Rize'de Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuğun annesi, olayın ardından hayvanların kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

12.07.2024 12:53
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde sevmek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Melike Özyanık, 2 yaşındaki oğlu Ozan Özyanık ile birlikte marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarıya çıktı. Dışarıda dondurma yiyen Ozan, yerde yatan sokak köpeğine yaklaşarak sevmek istedi. Küçük çocuk bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı çocuk yaralanırken, anne çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile oğlunu köpeğin elinden kurtardı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Bu durum bizi çok üzdü"

Oğlunun köpeğe yaklaşmasıyla birlikte baldırından ısırıldığını ifade eden Melike Özyanık, "O gün market alışveriş yapmaya gitmiştik. Görümcem ve ikimizin de çocuğu yanımdaydı. Marketten dışarıya çıktık ve daha sonrasında bir köpek yatıyordu. Çocuğum da zaten yanımızdaydı. Çocuklarıma hayvan sevgisini zaten aşılıyorum. Hayvanları severler ama sahipli olanları. Buna güvenerek birazcık yaklaştı. Geri dönerek aradaki mesafeyi daralttığında köpek bir anda baldırını ısırdı. O an benim tepkimle birlikte köpek oradan uzaklaştı. Çocuğumda köpeğin ısırığı psikolojik bir etki bıraktı. Aşıya maruz kalıyoruz. Hayvanları seviyoruz. Çocuklarımın ikisi de hayvanları sever. Burada kontrolsüz bir şekilde böyle olması sonucunda artık temkinli davranıyor. Yarasına dokundurmuyor. Hayvanlara artık biraz daha mesafeli davranıyor. Bu durum bizi çok üzdü. Başıboş şekilde dolanan hayvanların biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor. Yara aldı, psikolojik de darbe aldı. Daha kötü sonuçlarda almış olan çocuklar da var. Bunlar için biraz daha kontrol altına alınmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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