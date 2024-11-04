Rize\'de Ticari Araç Çay Bahçesine Yuvarlandı

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Rize'de şoförü direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç çay bahçesine yuvarlandı.

Kaza Pazar ilçesi Hisarlı Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çay bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre boyunca yokuş aşağı yuvarlanan araçta bulunan sürücü B.B. ve beraberindeki 1 şahıs kazayı yara almadan anlatırken, arabadan çıkarak çevredekilerden yardım istediler. Araç bölgeye gelen vinç ile yeniden yola çekilerek kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE