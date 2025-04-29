Rize\'de Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaparak Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen Nurullah Ç. idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, Rize istikametine seyir halinde olduğu sırada Fındıklı ilçesinde sebebi henüz bilinemeyen nedenden ötürü sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kayalıklara uçtu.

Kazada sürücü Nurullah Ç. (22), Ceyhun G. (22), Yiğit Can A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nurullah Ç, Ceyhun G. ve Yiğitcan A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Onur Kuvvet ise Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuvvet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE