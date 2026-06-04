Rize\'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yöne giren hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ve kamyonete çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin yönüne seyreden Murat Uygun (42) yönetimindeki 08 EE 908 plakalı ticari araç birden karşı şeritten kendi tarafına geçerek Mevlut Hatinoğlu (72) idaresindeki 08 ABA 873 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından Osman S. yönetimindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ters yöne giren aracın sürücüsü Mevlut Hatinoğlu ve eşi Makbule Hatinoğlu'nun (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Havva Hatinoğlu (58) ağır yaralanırken, diğer araçlarda bulunan Mehmet Uygun ve Ayşen Uygun (73) ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE