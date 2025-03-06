Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

RİZE - Rize'de Ardeşen- Çamlıhemşin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ardeşen - Çamlıhemşin karayolunun 10. kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.N. yönetimindeki 53 ADA 733 plakalı özel bir inşaat firmasına ait işçi servisi ile V.A. yönetimindeki 53 ADK 367 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Yan yatan aracın sürücüsü V.A. ile aynı araçta bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi servisinin hafif yaralı sürücüsü R.N. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.