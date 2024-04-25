Rize'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 23:31
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

RİZE - Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Rize Merkez ve İyidere ilçesinde 6 farklı adreste operasyon gerçekleştirildi. 6 Şüpheli şahsa yönelik KOM, JASAT ve Asayiş Timlerinin katılımı ile adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 86 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız yivli av tüfeği, 25 adet piyade tüfeği mermisi, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 139 gram kubar esrar maddesi, 15 gram toz esrar maddesi 37 kök kenevir bitkisi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan Aramalarda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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