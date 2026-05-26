Rize\'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tozköy köyünde meydana geldi. Bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki başka bir eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Rize Belediyesi ve İkizdere Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 2 evde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - RİZE