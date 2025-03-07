Rize'den Balıkesir'e Bisikletle Yola Çıkan Adam Donmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'den Balıkesir'e Bisikletle Yola Çıkan Adam Donmaktan Kurtarıldı

Rize\'den Balıkesir\'e Bisikletle Yola Çıkan Adam Donmaktan Kurtarıldı

Parası olmadığı için Rize'den bisikletle yola çıkan Hamit Paslıoğlu, 15 günlük yolculuğunun ardından Samsun'da donma tehlikesi geçirdi. Polis ekipleri, kendisine yardım ederek bir otelde kalmasını sağladı.

07.03.2025 09:08  Güncelleme: 09:22
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'Parası olmadığı' gerekçesiyle Rize'den Balıkesir'e bisikletle yola çıkan bir kişi 15 günde geldiği Samsun'da ıssız bir yerde yorgun düşüp çadır kurdu. Geceyi burada geçirmek isteyen vatandaş, yoldan geçen polis ekibi tarafından fark edildi. Donmaktan kurtarılan şahıs otele yerleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Hamit Paslıoğlu (59), memleketi Rize'ye gitti. İddiaya göre, Rize'nin Çayeli ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından kovulan Paslıoğlu, parası olmadığından otobüs bileti alamadı ve bisiklet ile Balıkesir'e gitmek için yola çıktı. Bisikletle 15 günde Samsun'a gelen Hamit Paslıoğlu, aç ve yorgun düşüp pedal çevirecek gücü kalmayınca geceyi geçirmek için Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara kara yolu Tekke mevkisinde geç saatlerde brandadan çadır kurup içine girdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gecenin karanlığında devriye gezerlerken yaptıkları güzergah kontrolü esnasında yolun dışında ağaçlıklar arasında küçük bir çadır fark etti. Trafik polisleri çadırı kontrol ettiklerinde Hamit Paslıoğlu ile karşılaştı.

Hiç evlenmediğini ve kendisine bakacak kimse olmadığını, parası olmadığı için de yolculuğunu bisikletle yapmak zorunda kaldığını söyleyen Paslıoğlu'na sahip çıkan polisler, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine soğuktan donmaması için kalacak yer arayışı içine girdi. Hamit Paslıoğlu'na yiyecek ve içecek getiren polisler, kendi aralarında da para toplayıp yardımda bulundu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamit Paslıoğlu'nun geceyi geçirmesi için bir otelde yer ayarlandı. Trafik ekipleri bisikletin de taşınabileceği kamyonet temin edip Hamit Paslıoğlu'nu geceyi geçireceği otele yerleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'den Balıkesir'e Bisikletle Yola Çıkan Adam Donmaktan Kurtarıldı - Son Dakika

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