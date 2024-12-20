Rodos\'ta Göçmen Teknesi Faciası

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Ege Denizi'nde bulunan Rodos Adası'nda Yunan sahil güvenlik gemisinin kovaladığı göçmen teknesinden düşen 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nın doğu kıyılarında, Yunan sahil güvenliğinin kaçak göçmenleri taşıyan bir tekneyi kovaladığı sırada facia yaşandı. Teknenin kontrolünü kaybetmesi sonucu denize düşen 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kurtarıldı. Kurtarılanlardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı, 1'inin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kovalamaca sırasında teknenin sahil güvenlik botuyla çarpıştığı belirtildi.

Göçe karşı sert tutum

Yunanistan'ın son yıllarda göçe karşı giderek daha düşmanca bir yaklaşım benimsediği biliniyor. Sığınmacılar ve insani yardım kuruluşları, Yunanistan Sahil Güvenliğini tekneleri kıyılara çıkmalarını engellemeye çalışarak batırmakla suçlamıştı. Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Ege adalarında AB tarafından finanse edilen ve yakın zamanda inşa edilen mülteci kamplarında çocuklara yönelik cinsel ve diğer şiddet iddiaları da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine dair kanıtlar bulmuştu. - RODOS