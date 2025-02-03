RTÜK'ten Gezi Parkı Medya Kayıtları Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

RTÜK'ten Gezi Parkı Medya Kayıtları Talebi

İstanbul Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili RTÜK'ten tüm medya kayıtlarını istedi.

03.02.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından (RTÜK) Gezi Parkı olaylarına ilişkin tüm medya kayıtları talep edildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'na yazı yazıldı. Olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtlarının derlenerek Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. RTÜK Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi ile ilgili Taksim Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların 27 Mayıs 2013'de başka yere nakledilmesiyle başlayan protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüşmüştür. Yapılan gösteriler sırasında çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaşımız yaralanmış, kamu malları ile özel/tüzel kişilerin malları ciddi oranda zarar görmüş ve hatta ölümlü hadiseler meydana gelmiştir. Bazı gruplarca sosyal medya üzerinden Gezi Parkı simgeleştirilmiş, ısrarla 'direniş, ayaklanma' gibi çağrılarla anılır hale getirilmiştir. Bu kapsamda 27 Mayıs 2013'den itibaren söz konusu yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propagandasının yapılması, kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtlarının derlenerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için gereğinin yapılması rica edilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ayşe Barım, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Radyo, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa RTÜK'ten Gezi Parkı Medya Kayıtları Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:14:31. #1.13#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Gezi Parkı Medya Kayıtları Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.