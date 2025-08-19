Rus Ordusu Poltava'daki Enerji Tesislerine Saldırdı - Son Dakika
Rus Ordusu Poltava'daki Enerji Tesislerine Saldırdı

19.08.2025 15:30  Güncelleme: 15:38
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Poltava bölgesindeki enerji tesislerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırdığını duyurdu. Saldırıların ardından yangınlar çıktı, bin 500 hane elektriksiz kaldı. Rusya, Mart ayından bu yana Ukrayna'daki enerji tesislerine 2.900 kez saldırı düzenledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Paltova bölgesindeki enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu belirtti. Poltava'daki Kremenchuk kentindeki büyük bir rafineri bulunurken, vurulan rafineriye ilişkin detay verilmedi.

Rusya, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirveden saatler sonra Ukrayna topraklarını vurdu. Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarda Ukrayna'nın orta kesiminde yer alan Poltava bölgesindeki enerji tesislerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığı, saldırılardan sonra yangın çıktığı ifade edildi. Enerji tesislerinin isimleri ise açıklanmazken, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yalnızca Mart ayından bu yana 2 bin 900 kez saldırı düzenlendiği vurgulandı. Poltava Valiliği can kaybı yaşanmadığını, ancak yaklaşık bin 500 hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Kremenchuk hedef alındı

Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinin belediye başkanı Vitalii Maletskyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kentte saldırı düzenlendiğini belirtti. Maletskyi, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy adil barış için Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle görüşmeler yaparken Putin'in ordusu Kremenchuk'a büyük bir saldırı daha başlattı. Kentte enerji ve ulaşım altyapısını hedef alan onlarca patlama meydana geldi. Putin barış istemiyor, Ukrayna'yı yıkmak istiyor. Ama tüm suçlar için hesap vermek zorunda kalacak. Çünkü asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremenchuk'ta büyük bir rafineri bulunuyor

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu. Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentindeki büyük bir rafineri bulunurken, bakanlık vurulan rafineriyi açıklamadı. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Enerji Bakanlığı, Politika, Güvenlik, Ukrayna, 3-sayfa, Enerji, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
