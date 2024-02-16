1922 yılında Ankara'ya gelerek 'Türkiye ve Kurtuluş Savaşı'na dair gözlemlerini kağıda aktaran ünlü Rus ressam Yevgeni Lanseray tarafından çizilen resimler yıllar sonra yapay zeka tarafından tekrar yorumlanarak Marmaris'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Rusya- Türkiye ve Rus-Türk Halkı Dostluk ve Dayanışma Resim Sergisi Armutalan Kültür Merkezi'de açıldı. Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko tarafından Marmaris'e getirilen sergide 1875-1946 yılları arasında yaşayan ve hayatının bir bölümünü Ankara'da geçiren Rus ressam Yevgeni Lanseray'ın günümüzde tekrar yorumlanan resimleri yer aldı. Serginin açılışına Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummahan Kabaçam, Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve Marmaris'te yaşayan Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği üyeleri katıldı.
Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko açılışa katılanları sergiyi gezdirerek teker teker resimleri ve hikayelerini anlattı. Harp muhabiri olarak Kurtuluş Savaşı cephelerinde de yer alan Lanseray'ın kara kalemle çizdiği resimlerin yapay-zeka tarafından orijinallerine bağlı kalınarak tekrar çizilen renkli ve büyük versiyonları ilgiyle izlendi. Sergide aynı zamanda Yevgeni Lanseray'ın hem çizimlerinden hem de hatıralarından oluşan 1922 Ankara Yazı adlı kitabı da Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko tarafından tanıtıldı. Sergide ressamın cephede çizdiği Atatürk Portresi ve yine cepheden insan manzaralarının yer aldığı çalışmaları da yer aldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rus ressam Yevgeni Lanseray'ın Ankara'da çizdiği resimler yapay zeka tarafından yorumlandı - Son Dakika
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