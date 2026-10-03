Rus saldırısında Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nde 2 kişi yaralandı, trafik kapandı

Rus ordusunun Kiev'in doğu ve batısını birbirine bağlayan Kuzey (Pivnichnyi) Köprüsü'ne gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kuzey (Pivnichnyi) Köprüsü'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Klitschko paylaşımında, "Kuzey Köprüsü üzerindeki karayolu ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprünün sol yakasından sağ yakasına giden trafik kapalı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İkinci yaralı ise hastaneye kaldırıldı ve şu anda ayakta tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise köprünün askeri birlik transferi ve lojistik için kullanıldığı belirtildi.

Köprülere art arda saldırı

Bu saldırı, şehrin bir diğer önemli köprüsü olan Güney (Pivdennyi) Köprüsü'nün perşembe ve cuma günleri Rus insansız hava araçları tarafından defalarca hedef alınmasının ardından geldi. Perşembe gününden bu yana Güney Köprüsü'ne yapılan saldırılar, metro ve araç trafiğinin askıya alınmasıyla birlikte ulaşımda büyük aksamaya yol açtı.

Kuzey ve Güney Köprüleri başkentin doğu ve batı kesimlerini birbirine bağlarken, perşembe gününe kadar hiçbir saldırıya uğramamıştı. Bu durumun Moskova'nın stratejisinde yeni bir aşamayı işaret ettiğine dikkat çekildi.