Rüşvet Skandalı: İcra Müdürü Tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yapılan operasyonda rüşvet aldığı ortaya çıkan İlçe İcra Müdürü Mehmet K., tutuklandı.

Çan ilçesinde İcra Müdürü olan Mehmet K.'nin icra dosyası olan vatandaşlardan dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak vaadi ile maddi menfaat temin ettiğine yönelik gelen ihbarlar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çan İcra Müdürü Mehmet K. için yapılan çalışmalar sonucunda icralık olan vatandaşlardan bir aracı şahıs vasıtası ile rüşvet talep ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından 17 Haziran tarihinde yapılan operasyonda İcra Müdürü Mehmet K. ve rüşvete aracılık eden T.D. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucu bulunan rüşvet paralarına ekipler tarafından el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., tutuklanırken T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE