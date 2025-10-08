Rüşvet Soruşturmasında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Rüşvet Soruşturmasında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Rüşvet Soruşturmasında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı
08.10.2025 09:05
Ankara'da Milli Savunma Bakanlığına yönelik rüşvet soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi.

27 ŞÜPHELİ 'RÜŞVET'TEN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Rüşvet Soruşturmasında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Rüşvet Soruşturmasında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı
