Rusya'da Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklanan İsrail-Kanada Vatandaşı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Rusya'da Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklanan İsrail-Kanada Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Rusya'da dolandırıcılık suçlamalarıyla INTERPOL tarafından aranan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu, hakim karşısına çıktıktan sonra serbest bırakıldı. ABD'deki yatırımcıları dolandıran bir grubun parçası olduğu iddia edilen Cartu, yargılamaların sonlandırılmasına karar verildi.

24.08.2024 21:27
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Rusya, ABD'deki yatırımcıları dolandıran bir grubun parçası olduğu suçlamaları nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi yakalanarak tutuklanan İsrail- Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu serbest bıraktı.

Rusya'da bugün 115 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. ABD'deki yatırımcıları yaklaşık 60 milyon dolar dolandıran bir grubun parçası olduğu suçlamaları nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi günü Saint Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu bugün hakim karşısına çıktı. Saint Petersburg'un Moskovsky Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Ferrari kaçağı" olarak anılan yarış arabası sürücüsü ve girişimci Cartu aleyhindeki yargılamaların sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, "Rusya'da bir Kanadalının tutuklandığından haberdarız" ifadeleri kullanılmış, konsolosluk yardımı teklif edildiği belirtilmişti.

ABD hükümeti de 2021 yılında Cartu ve aralarında kardeşleri David ve Jonathan'ın da bulunduğu bir grup hakkında, dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklanan İsrail-Kanada Vatandaşı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklanan İsrail-Kanada Vatandaşı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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