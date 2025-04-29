Rusya\'dan 3 Günlük Ateşkes, Ukrayna\'dan Cevap Yok

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın 8-11 Mayıs arasında ateşkes kararı almasına Ukrayna tarafının cevap vermediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Zafer Günü' dolayısıyla aldığı 3 günlük ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Ukrayna'nın ateşkese henüz resmi bir cevap vermediğini belirtti. Peskov, "Dün Zafer Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan edileceğini duyurarak iyi niyet jestinde bulunan Devlet Başkanı Putin'di. Kiev rejiminden henüz bir tepki duymadık. Bu noktada Kiev rejiminin buna uyup uymayacağını anlamak zor" ifadelerini kullandı. Putin'in ayrıca Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere girmeye hazır olduğunu vurguladığını hatırlatan Peskov, "Kiev henüz bu öneriye de yanıt vermedi. Böyle bir durumda baskıyı artırmadan söz edilmesi, ne yazık ki Avrupa başkentlerinin hala savaşa devam etmeye odaklanmayı tercih ettiğini bir kez daha teyit ediyor. Buna rağmen süreci barışçıl bir çözüm yoluna sokmak için devam eden çabalara odaklandık" dedi.

Rusya, 3 günlük ateşkes kararı almıştı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'daki askeri operasyonlarını 8 Mayıs saat 00.00'dan 11 Mayıs saat 00.00'a kadar durdurma kararı almıştı. - MOSKOVA