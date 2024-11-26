Rusya'dan Ukrayna'ya Rekor İHA Saldırısı

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Ukrayna, Rusya'nın 188 insansız hava aracı (İHA) ile ülkeye bir gece rekor sayıda İHA kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna genelini 188 İHA ve 4 balistik füze ile hedef aldı. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Rusya, saat 19.30'dan itibaren Voronej ve Kursk bölgelerinden İskender-M balistik füzeleriyle Ukrayna'ya saldırdı. Düşman gece saatlerinde Orel, Bryansk, Kursk, Primorsko-Akhtarsk yönlerinden rekor sayıda 'Shaded' tipi İHA ve bilinmeyen tipte İHA fırlattı. Hava Kuvvetleri 4 İskender-M balistik füzesi ve 188 İHA olmak üzere 192 hava hedefi belirledi. Hava savunma sistemleri saat 09.00'a kadar Kiev, Çerkassi, Kirovohrad, Çernihiv, Sumi, Harkiv, Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporijya, Dnipropetrovsk, Odessa ve Mykolaiv bölgelerinde 76 İHA'yı düşürdü. 95 İHA izini kaybettirdi, 5 İHA Belarus yönüne uçtu. Geniş çaplı İHA saldırısında birçok bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu, çok katlı binalar hasar gördü" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda ilk bilgilere göre can kaybı olmadığı belirtildi. - MOSKOVA