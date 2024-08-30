Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentinde konut ile çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı. Saldırının ardından 12 katlı binada yangın çıkarken, olay yerinde bulunan park halindeki araçlar da alevlere teslim oldu. Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

30.08.2024 20:58
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Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde konut ile çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.

Rusya Ukrayna'da ardı ardına saldırılar düzenliyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde çocuk parkı ile konuta güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı. Saldırının ardından 12 katlı binada yangın çıkarken, olay yerinde bulunan park halindeki araçlar da alevlere teslim oldu.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. - HARKOV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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