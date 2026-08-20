Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı: 12 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı: 12 ölü, 40 yaralı

Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı: 12 ölü, 40 yaralı
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze ve İHA saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Kiev'de bir çocuk hastanesi ve konutlar hasar gördü. Belediye Başkanı Klitschko, yarın için yas ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve İHA saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hayatını kaybedenler için yarın Kiev'de yas ilan etti.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve İHA saldırısı düzenledi. Yerel yetkililer, gece yarısından hemen sonra kentin çeşitli bölgelerinde art arda çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirerek saldırının sabah saatlerine kadar devam ettiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, "Acil durum ekipleri, gece boyunca Rusya'nın düzenlediği saldırıların hedef aldığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu, büyük çaplı bir saldırıydı. Ruslar uzun süredir hazırlık yapıyordu ve sivil altyapıya mümkün olduğunca fazla zarar vermek amacıyla farklı türlerde balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'ları bir arada kullandı" dedi.

Kiev ve çevresinin yanı sıra Odessa ve Çernigiv bölgelerinin de hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Başkentte, yüksek katlı bir bina da dahil olmak üzere çok sayıda konut, bir çocuk hastanesi ve bir okul hasar gördü. Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Rusya'nın Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir sınır kapısına İHA saldırısı düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, Çernigiv bölgesinde ise Rusya'nın doğal gaz altyapısını hedef aldığını açıkladı. Zelenskiy, "Ukrayna yeterli balistik füze savunmasına sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi şekilde düşünmeyecektir" dedi.

Çocuk hastanesi hasar gördü

Saldırılarda Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesinin binası da hasar gördü. Hastanenin camları kırılırken bahçedeki bazı araçlarda yangın çıktı.

Kiev Şehri Askeri İdaresi, kentin Darnitskiy, Svyatoşinskiy ve Solomyanskiy bölgelerinde en az 12 saldırı noktası tespit edildiğini açıklayarak konutların yanı sıra bir eğitim kurumunda ve bazı depolarda da hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kiev'de yas

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hayatını kaybedenler için yarın Kiev'de yas ilan etti.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Çocuk, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı: 12 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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