Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı, evler hasar gördü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı, evler hasar gördü

Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı, evler hasar gördü

Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği füze saldırılarında 11 kişi yaralandı, evler ve iş yerleri hasar gördü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan füzelerin yarısını düşürdüğünü açıkladı. Kiev, Lviv, Hmelnitski, Dnipro ve Zaporijya bölgelerinde altyapı ve yerleşim alanları hedef alındı. Bir enerji tesisinin vurulması sonucu yangın çıktı ve birçok ev, okul ve anaokulu hasar gördü.

15.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:42
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Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu şehirlerin altyapısı ile ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Ukrayna Hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 26 füzeden 13'ünün düşürüldüğünü açıkladı.

Kiev'i hedef alan füzelerin tamamının düşürüldüğü öğrenilirken Kiev bölgesindeki yerleşim alanlarına füze parçalarının düşmesi sonucu 7 ev ile çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, Lviv'de bir enerji tesisinin vurulması sonucu yangın çıktığını, 3 kişinin hafif yaralandığını, 18 ev, 2 okul ve 1 anaokulunun hasar gördüğünü söyledi. Rusya'nın Hmelnitski bölgesi ile Dnipro ve Zaporijya'da da altyapıyı hedef aldığı, Hmelnitski'de 2 kişinin Zaporijya'da ise 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Zaporijya'da ayrıca evler, dükkanlar ve bir okulun hasar gördüğü öğrenildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı, evler hasar gördü - Son Dakika

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