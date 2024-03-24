Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze Polonya hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze Polonya hava sahasını ihlal etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları sırasında fırlatılan bir seyir füzesi, Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili Rusya'dan açıklama talep edeceğini duyurdu.

24.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'ya fırlattığı bir seyir füzesi Polonya hava sahasını ihlal ettiği açıklanırken Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan konuya ilişkin olarak açıklama talep edileceği duyuruldu.

Polonya Operasyon Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gece düzenlediği hava saldırıları sırasında Rusya'ya ait bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada füzenin yerel saatle 04.23'te Polonya hava sahasına girdiği belirtildi. Polonya Hava Kuvvetleri ve NATO güçlerinin anında teyakkuza geçtiği ifade edilen açıklamada, füzenin kısa bir süre Polonya sınırına 2 km mesafede bulunan Oserdow köyü semalarında seyrettiği bildirildi.

Polonya Operasyon Komutanlığı açıklamasında saatte 800 kilometre hızla 400 metre yükseklikte seyrettiği belirlenen Rus seyir füzesine 39 saniye sonra Polonya hava sahasını terk ettiği gerekçesiyle ateş edilmediği açıklandı.

"Rusya savaşa son vermeli, kendi içindeki problemlerle ilgilenmeli"

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise yaşanan bu gelişme üzerine Rusya'dan açıklama talep edeceklerini duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski tarafından yayınlanan açıklamada "Her şeyden önce Rusya Federasyonu'nu Ukrayna topraklarına ve onun halkına havadan düzenlediği terörist saldırıları durdurmaya, savaşa son vermeye ve kendi içindeki problemlerle ilgilenmeye çağırıyoruz. Rus bombardımanlarının kurbanlarına ve onların yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Polonya, terörün her türlüsünü ve güç kullanarak sınırların yeniden belirlenmesini kınamaktadır. Polonya, hava sahasının bir kez daha ihlal edilmesi nedeniyle Rusya Federasyonu'ndan açıklama talep edecektir" denildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze Polonya hava sahasını ihlal etti - Son Dakika

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