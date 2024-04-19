Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini füzeyle aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıda konutların ve sivillerin hedef alındığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zelenskiy'den bir kez daha "hava savunma sistemi" çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus saldırısının ardından Dnipro'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir konut kısmen yıkıldı, tren istasyonu hasar gördü. Kryvyi Rih ve Synelnykove şehirleri de hedef alındı. Yaralıların tamamına yardım sağlanıyor. Ne yazık ki bazıları hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayan her ülke, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin depolarda saklanmaması, terörle karşı karşıya olan şehirlerde konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider ve savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıyor. Bu, sadece ülkemiz ve Ukraynalılar için değil, tüm dünya için gerekli. Rusya, uyguladığı terörden sorumlu tutulmalı ve tüm füzeler ve 'Shaded' insansız hava araçları durdurulmalı. Dünya bunu sağlayabilir ve ortaklarımız da gerekli yeteneklere sahip Bu, Orta Doğu semalarında kanıtlandı ve Avrupa'da da işe yaraması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DNİPRO
Son Dakika › 3.Sayfa › Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak adli işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?