Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5'i kurtarma görevlisi 9 ölü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5'i kurtarma görevlisi 9 ölü

15.06.2026 09:58
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Rus güçlerinin Kiev ve Harkov'a düzenlediği saldırılarda 4 sivil ile 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti. Kiev'de 140 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, tarihi Kiev-Peçersk Manastırı'nda yangın çıktı. Ukraynalı yetkililer saldırıları 'kültürel mirasa karşı barbarlık' olarak nitelendirdi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği saldırılarında 4 sivil, Harkov'daki saldırılarında 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

Rusya, gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle Ukrayna'yı hedef aldı. Başkent Kiev'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, en az 23 kişi yaralandı. Başkentte, 140 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov şehrinde düzenlenen Rus saldırılarında 5 kurtarma görevlisi öldü, 5 kişi de yaralandı.

"HALKIMIZA VE MİRASIMIZA YÖNELİK ACIMASIZ BİR SALDIRI"

Kiev'in simgelerinden Kiev-Peçersk Manastırı'nda da saldırılar nedeniyle yangın çıktı. Başbakanı Yulia Svyrydenko olayı "halkımıza ve mirasımıza yönelik acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"KÜLTÜREL MİRASA KARŞI İŞLEDİKLERİ SUÇLARDA DEAŞ'I BİLE GERİDE BIRAKMIŞ RUS TERÖRİSTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev Pechersk Manastırı'na, yani Hristiyanlığın en büyük kutsal mekanlarından birine saldırarak, Putin adını tarihin en kötü barbarları listesine sonsuza dek yazdırmıştır. Yüzyıllar boyunca lanetlenmelidir. ve bu savaşı kaybedecektir. 13. yüzyıldaki Altın Orda'dan, 20. yüzyıldaki Nazilere ve Bolşeviklere kadar Kiev'in kutsal manastırları sayısız barbarca saldırıya maruz kalmıştır. Şimdi ise kültürel mirasa karşı işledikleri suçlarda DEAŞ'ı bile geride bırakmış Rus teröristlerle karşı karşıyayız. Kiev Pechersk Manastırı'na, UNESCO'nun özel koruması altındaki eşsiz bir miras alanına, kasıtlı olarak zarar verebilecek tek kişiler, hiçbir kutsala sahip olmayan Rus pisliklerdir. Bu devlet barbarlığına karşı, UNESCO ve diğer tüm uluslararası mekanizmalar çerçevesinde ilgili tüm prosedürleri acilen başlatacağız ve derhal ve uygun tepkiler verilmesini talep edeceğiz. Uluslararası kurumların ve başkentlerin güçlü tepkilerini bekliyoruz. Belirsiz sözler, sessizlik veya zayıf adımlar istemiyoruz. Rus barbarlığını durdurmak için şimdi harekete geçilmelidir" dedi. 

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5'i kurtarma görevlisi 9 ölü - Son Dakika

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