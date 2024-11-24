Rusya, Yemen'den Ukrayna için asker topluyor - Son Dakika
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Rusya, Yemen'den Ukrayna için asker topluyor

Financial Times, Rusya'nın Yemen'den yüzlerce kişiyi zorla Ukrayna'da savaşmak için silahlandırdığını iddia etti.

24.11.2024 14:28
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İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın Yemen'den yüzlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmak üzere zorla silahaltına aldığını ve bu hamlenin Moskova ile İran destekli Husiler arasındaki ilişkileri artırdığını iddia etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon giderek yükselirken, Rusya'nın yeni bir iş birliğine imza attığı konuşuluyor. İngiliz Financial Times gazetesinin iddiasına göre, Rusya Yemen'den yüzlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmak üzere zorla silahaltına aldı. Gazete bu hamlenin Moskova ile İran destekli Husiler arasındaki ilişkileri artırdığını belirtti. Rusya ordusuna katılan Yemenlilere dayandırılan habere göre, yüzlerce kişi Husi destekli bir şirketin himayesinde Rusya'ya gitti ve kendilerine yüksek maaşlı iş ve Rus vatandaşlığı vaat edildi.

Silah transferi konusunda görüşmeler yapıldığı iddiası

ABD'nin Yemen özel temsilcisi Tim Lenderking gazeteye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Husilerle ilişkilerini arttırmak için çalıştığını ve silah transferi konusunda görüşmeler yapıldığını öne sürdü. Lenderking, "Sana'da bu diyaloğu derinleştirmeye yardımcı olan Rus personel olduğunu biliyoruz. Tartışılan silah türleri çok endişe verici ve Husilerin Kızıldeniz'deki ve muhtemelen ötesindeki gemileri daha iyi hedef almasını sağlayacaktır" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Financial Times, Orta Doğu, Politika, Savunma, 3-sayfa, Moskova, Ukrayna, Yemen, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya, Yemen'den Ukrayna için asker topluyor - Son Dakika

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