Seçim çalışması yaparken üzerine ağaç devrilen Saadet Partisi adayının bacağı kırıldı
Baba oğulun üzerine ağacın düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı
BURDUR - Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. Başkan adayının ayağı kırılırken oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın sanayi sitesinde gezdiği esnada üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. Olay sonrası ağacın Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağaç altından çıkarılan Adnan ve Taha Ersan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan ayağının kırıldığı tespit edilen Adnan Ersan'ın sağlık durumu ile ilgili yayınladığı videoda "Allah'a çok şükür iyiyim. Olay anını hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim. Şu anda sağlık ve sıhhatim yerinde. Tüm kardeşlerime selam söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkıp tekrardan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Olay esnasında Başkan Adayı Adnan Ersay'ın yanında bulunan partili Mahmut Gün, "Parti için çalışmalara başlamıştık. Tam itfaiyenin yanındaki sokağa gelip köşeyi döneceğimiz sırada biz duvarın dibinden dönerken bir baktık ağaç rüzgar nedeniyle Başkan Adayımızın üzerine devrilmiş. Hemen koştuk çıkarmaya çalıştık. Arkadaşımız yaralı, oğlu ise ucuz atlattı. Biz de yanında gitmediğimiz için ucuz kurtulduk" dedi.
Bir başka gördü tanığı partili Hüseyin İnç ise, "Biz olay esnasında Başkanımızla beraberdik. 30 saniye arayla kurtulduk ama başkanımız ağacın altında kaldı, oğlu da yaralı kafası ve belinde sıkıntılar var. Başkanımıza Allah şifalar versin diyelim. Başkanımızın şu an durumu iyi gibi inşallah daha iyi olur. Ağaçlar ağır olduğu için bir şey yapamadık sadece kriko yardımıyla kaldırdık. Allah'tan itfaiye hemen yetişti. Ağaç çok büyüktü" diye konuştu.
Olay anı kamerada
Saadet Partisi Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde ağacın devrildiğini fark eden Ersan'ın kaçmaya çalışsa da ağacın altında kalmaktan kurtulamadığı görüldü.
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