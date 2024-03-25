İstanbul'da bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın esnasında içeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, yangın maddi hasara neden oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Sabancı Center'ın garajında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Samsun'da meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, yolun karşısında bekleyen yayalara çarpmaktan son anda refüje çıkarak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Niğde merkezli yapılan operasyonda yakalanan zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. G.K, B.A.E. ve S.K. ise tutuklandı. Operasyon kapsamında cep telefonları, SIM kartlar, laptoplar, tabletler, flash bellekler, hafıza kartları, harddisk, para ve lüks otomobil ele geçirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda barakada hasar meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, kahvehanede tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurarak öldürdü. Şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Şaban Yılmaz yönetimindeki tır, yaklaşık 50 metre bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve derneklerin çağrısı üzerine bir grup hayvansever, belediye binası önünde bir araya geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada, bir araç yolun karşısına geçmek için bekleyen yayalara çarpmadan son anda refüje çıkarak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İslice Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 261 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rusya'dan Mısır'a giden 'LILA PIRAEUS' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ahırlardan farklı zamanlarda yaklaşık 200 'boz ırk' cinsi inek çalındı. Üreticiler hayvanlarının bulunmasını istiyor.
Bir internet sitesi üzerinden bebek satan kişiler, infiale neden oldu. Bazıları doğmamış, bazıları ise yeni doğmuş bebeklerine fiyat biçip satmaya çalıştı. Skandal ilanlarda kimi sözde ebeveyn, bebeği için 100 bin lira isterken, kimisi ise 170 bin lira para istedi. Dehşete düşüren olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savcılığa başvurdu. Söz konusu internet sitesine erişim engellendi.
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